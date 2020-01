TMW - Watford e la rivoluzione Pearson. Ora il mercato, tre in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rivoluzione inglese del Watford ha la firma di Nigel Pearson. Tre vittorie, un pareggio e un solo ko, all'esordio contro il Liverpool, sono valse all'ex tecnico del Leicester City la nomina a miglior allenatore del mese in Premier League. Una scelta ponderata e voluta, quella della società londinese, un cambio inevitabile che sta dando frutti importanti. Le Bees ora lottano e sono in lizza per salvarsi e sfrutteranno gennaio per consolidare ancora di più il progetto dell'allenatore britannico.

Uscite in vista Il Watford lavora così per rifinire la rosa per Pearson ma anche alle uscite, per dargli una formazione più snella con cui lavorare. Per questo tra le possibilità c'è sempre l'addio di Marvin Zeegelaar, olandese che l'Udinese rivorrebbe. Ha lasciato un ottimo ricordo in Friuli ma per adesso non sta arrivando l'ok del calciatore. Inoltre altre due partenze che potrebbero avere richieste in A come José Holebas e Sebastian Prodl, rispettivamente terzino mancino greco-tedesco e centrale difensivo austriaco.