TMW - Williams sul futuro: "Del Piero tra i miei idoli, ma sto bene all'Athletic"

Fonte: Dal nostro inviato in Polonia, Simone Lorini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Athletic e della Nazionale spagnola Under 21 Iñaki Williams ha parlato così in vista della semifinale dell'Europeo di categoria contro l'Italia: "Contro l'Italia sarà una grande partita. Entrambe le squadre hanno la possibilità di arrivare in finale, ma noi abbiamo sensazioni positive e per vincere il torneo dobbiamo battere anche gli azzurri. Dobbiamo dimostrare che siamo superiori all'Italia sul campo. Italia? E' una squadra molto forte, li abbiamo studiati bene nell'ultima amichevole. Ci renderanno la qualificazione complicata, ne sono certo. L'Italia gioca con ardore, ma noi crediamo nella finale. Futuro in Serie A? Sono felice all'Athletic e sono concentrato solamente sulla partita di martedì prossimo. Amichevole con l'Italia? Siamo stati superiori e abbiamo vinto meritatamente, ma la prossima gara non sarà un'amichevole. La posta in palio sarà importante e dovremo vendere cara la pelle. Tutte e quattro le semifinaliste sono delle squadre di livello. Rispettiamo tutti i calciatori italiani, da Donnarumma in poi. L'Italia attacca con grande velocità e difende bene. Il mio italiano preferito? Del Piero".