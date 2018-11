TMW - WyScout, Atalanta: occhi in Argentina. Piace Brunetta del Belgrano

Fonte: Dall'inviato al WyScout di Amsterdam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta continua a seguire decine di talenti in giro per il mondo. L'ultimo nome in ordine temporale, scovato da TuttoMercatoWeb al WyScout di Amsterdam, è quello di Juan Brunetta, attaccante brevilineo classe '97 del Belgrano. Gli scout atalantini lo seguono oramai da alcune settimane ed in vista della prossima estate potrebbero decidere di affondare il colpo. Particolare di non poco conto: il giocatore argentino ha anche il passaporto italiano.