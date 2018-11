TMW - WyScout, De Zerbi rivuole Guilherme: c'è anche il Galatasaray

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Federico Gaetano

Dodici partite, tre gol e sei assist. Un inizio d'avventura e di stagione super per il brasiliano Guilherme con la maglia del Malatyaspor in Turchia. Dopo il bell'impatto a Benevento, il sudamericano sta stupendo anche in terra turca tanto che il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni per prenderlo. In Italia lo rivorrebbe con sè Roberto De Zerbi che lo ha già allenato in Campania e già trattato pure in estate.