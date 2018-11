TMW - WyScout, Empoli: per l'attacco c'è l'idea Buksa del Pogon

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Federico Gaetano

Alla ricerca di nuovi talenti in Polonia. I club italiani viaggiano spesso, andata e ritorno, al seguito dei club di Ekstraklasa. Tra questi anche il Pogon Szczesin, clib dove milita Adam Buksa. Attaccante classe 1996, l'Empoli sarebbe tra i club ad averlo visionato più volte proprio in azione. E potrebbe fare un'offerta anche per gennaio.