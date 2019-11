TMW - Wyscout, Gueye e Kadewere: Le Havre cerca nuovi Pogba e Mahrez

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Insidefoto/Image Sport

Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Lassana Diarra, Paul Pogba, Riyad Mahrez e Dimitri Payet. Le Havre è da sempre la patria del talento in Francia e anche adesso gli spalti dello Stade Océane sono pieni di osservatori. Da ogni parte d'Europa, in cerca di talenti del futuro, di ragazzi che da sempre la società transalpina scopre e scova nei migliori settori giovanili.

Le mani di Le Guen Adesso la società francese è nelle sapienti mani di Paul Le Guen, cinquantacinquenne giramondo, alla guida anche di Paris Saint-Germain e Lione negli ultimi anni ma pure della nazionale omanita e del Bursaspor. Lo scouting, qui presente al Wyscout Forum di Amsterdam, spiega che il target della società è chiaro: giovani, talenti, senza distinzioni di carta d'identità. Chiaro, nelle recenti missioni senegalesi, tra centri d'allenamento e non solo, l'obiettivo sono giovani che poi il Le Havre può tesserare soltanto al compimento del diciottesimo anno. Però l'idea è questa: andare negli angoli meno battuti per trovare i nuovi Pogba e i prossimi Mahrez.

Gueye e Kadewere In questo si introduce la figura del giovanissimo centrocampista Pape Gueye, classe '99 già nel mirino di molte società inglesi e visionato anche dalle italiane. Un club che non blocca nessuno, aperto all'opzione di una cessione e di un eventuale prestito fino a fine stagione del box-to-box di Montreuil. Poi Tino Kadewere, attaccante ventitreenne, capocannoniere della Ligue 2. E' nato in Zimbabwe, il Le Havre lo ha preso dagli svedesi del Djurgarden. Perché il modello di una delle patrie del talento in Francia non ha confini. E solo un obiettivo.