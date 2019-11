Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Non c'è anche il Wolverhampton Wanderers sulle tracce di Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 attualmente in prestito al Parma ma di proprietà dell'Atalanta. Nel mirino dell'Inter per gennaio, questo giovane calciatore svedese è stato accostato anche al club di Premier League. che quest'oggi da Amsterdam, tramite il suo capo scout John Marshall, ha seccamente smentito: "Anche io ho letto questa indiscrezione, ma non so da dove venga fuori. Non è un giocatore che ci interessa".

