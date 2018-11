TMW - WyScout, Juve: Kean resta nome caldo sul mercato. Valutazioni in corso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus, è tema caldo in queste settimane che precedono l'apertura della sessione invernale. Argomento di cui si parla molto anche al WyScout di Amsterdam, nella casa dell'Ajax. In estate, dopo l'ottima stagione al Verona, l'attaccante sembrava destinato alla partenza, salvo poi restare come sostituto naturale di Mario Mandzukic, a detta di Allegri. Il giovanissimo attaccante bianconero ha accettato di buon grado la permanenza, il solo fatto di allenarsi al fianco degli altri campioni in rosa è di per sè garanzia di crescita. Ma dopo una sola presenza stagionale, in Champions League, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare. Per trovare spazio e minuti di gioco. E le opzioni sul tavolo, suo e del suo agente Mino Raiola, di certo non mancano. In Italia è stato sondato da tantissime società, almeno metà di quelle di Serie A. Ma anche all'estero le richieste non mancano. E una di queste porta diretta a Marsiglia, dove l'OM lo segue dalla scorsa estate. E in vista di gennaio potrebbe riprovare l'assalto, anche se da parte del diretto interessato non è ancora chiaro quale sarà la strada da intraprendere: lo stesso Kean, per bocca del fratello, ha ammesso di pensare ad un'esperienza all'estero. Ma all'interno del suo entourage non tutti sono di questa opinione, soprattutto per via della consapevolezza delle difficoltà nel cambiare paese e campionato a stagione in corso. Per questo le prossime saranno settimane calde sul fronte Kean. Con Juventus, giocatore ed entourage che si siederanno al tavolo per studiare a fondo tutte le alternative in ballo.