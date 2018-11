TMW - WyScout, Juventus: occhi sul baby francese Bastian Badu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non pensa solo alla prima squadra, ma si muove anche per rinforzare il proprio settore giovanile. Guardando in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Uno dei nomi seguiti dai bianconeri, scovato in anteprima da TMW al WyScout di Amsterdam, è quello di Bastian Badu. Attaccante classe 2000 delle giovanili del Montpellier, la Juventus lo segue da alcuni mesi tramite i propri osservatori e potrebbe decidere di muoversi in vista della prossima sessione estiva.