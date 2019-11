Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è molto interessato al centrocampista classe '98 Sander Berge del Genk. Un interesse che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva manifestato al collega belga De Conde alla vigilia della sfida di Champions tra le due squadre, nella cena UEFA tenuta in terra belga, e che potrebbe tramutarsi in una trattativa a gennaio. Servirà, però, un'offerta superiore ai 20 milioni di euro per strappare il giocatore norvegese al Genk.