Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Yan Couto è un terzino destro brasiliano protagonista col Brasile dell'ultimo Mondiale Under 17. Classe 2002, è per il tabloid The Guardian uno dei tre giovanissimi talenti più importanti del panorama brasiliano e, per questo motivo, è seguito da i più importanti club europei. Sulle tracce di questo giovane laterale in forza al Coritiba c'è anche la Juventus, società che sta seguendo la sua crescita con particolare interesse.