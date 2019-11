Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Quale futuro per Steven Nzonzi? Il centrocampista francese di proprietà della Roma è attualmente in prestito al Galatasaray, con mister Fonseca che ha preferito puntare in estate su altri e diversi profili. In Turchia il campione del Mondo in carica ha iniziato fortissimo per poi vivere una piccola flessione nelle ultime settimane.

Il suo futuro intanto è argomento di discussione nelle stanze del WyScout Forum di Amsterdam: il giocatore la scorsa estate è passato al Galatasaray dalla Roma in prestito gratuito per una stagione, ma la società turca al termine del campionato potrà decidere di prolungare l'accordo per un ulteriore anno a fronte del pagamento di 500mila euro. E probabilmente la strada sarà proprio questa. Quanto potrà succedere al termine del 2021, quando scadrebbe l'eventuale secondo anno di prestito, è invece troppo presto per saperlo, col Galatasaray che ha comunque in mano il diritto di riscatto a 16 milioni di euro.