Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex Milan e Palermo Cristian Zaccardo, campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW a poche ore da "La Notte dei Re", partita benefica nella quale si sfideranno due leggende del calcio come Totti e Figo: "Sono eventi belli e piacevoli, in cui sa fa anche beneficenza. Questa è una motivazione in più per ritrovarsi. La Champions vinta dal Liverpool? In estate avevo pronosticato la vittoria di un'italiana o del Liverpool. I Reds si sono rinforzati nei ruoli chiave. Il calcio è fatto così, il Napoli lo aveva quasi eliminato. Così come il Barcellona, poi la squadra di Klopp alla fine ha vinto. Il Milan? Per poco non è arrivata la Champions, Gattuso ha deciso di lasciare: resterà nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Sarri alla Juventus? Ad oggi è il miglior allenatore italiano. Certo, è diverso da Allegri, ma Sarri ha dimostrato di essere molto bravo".