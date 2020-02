TMW - Zaccheroni: "Derby, l'Inter ci arriva bene. Al Milan Ibra non basta"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di TMW margine dell'evento "United for the Heart", serata di beneficenza in corso all'hotel Principe di Savoia di Milano. Il derby è il primo argomento affrontato: “Non direi che è una sfida decisiva, soprattutto per il Milan che non ha queste grandissime ambizioni. Arriva decisamente meglio l’Inter che ha una classifica gratificante anche se ha cambiato molto, ha cambiato l’allenatore. Ci arriva male il Milan perché non sta raccogliendo risultati soddisfacenti, ha cambiato tecnico, è ancora alla ricerca di un’identità ben precisa. La sensazione è che gran parte di questi giocatori sono sotto la prestazione media degli anni passati. Devono trovare il modo di alzare il livello perché spesso il risultato è dato dalla somma delle prestazioni individuali”.

Anche con Ibra la situazione al Milan non è cambiata?

“Ibra ha portato sicuramente personalità, è un punto di riferimento, lui vuole la palla e quindi i giocatori nel momento in cui entrano in possesso sanno già che la devono dare ad Ibra e quindi gli toglie tantissime responsabilità Però credo che non basti. La chiave è che questi giocatori riescano ad alzare il livello. È difficile capire perché Piatek, Suso, Kessie, Calhanoglu, Conti siano tutti al di sotto del loro rendimento medio storico”.