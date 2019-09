© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nel corso dell'intervista a TMW Alberto Zaccheroni ha anche parlato della Lazio, un'altra delle sue ex squadre che finora ha destato un'ottima impressione: "E' una formazione che è partita basandosi su una maggior continuità rispetto alle altre, ha lo stesso allenatore, l'organico praticamente è lo stesso. Sono partiti con una buona dose di entusiasmo, poi le altre cresceranno. La Lazio reciterà il ruolo che ha svolto fino a ieri. E' da quarto posto? I primi tre posto in linea di massima sono assegnati, il quarto se lo possono giocare in tanti"