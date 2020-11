tmw Zaccheroni: "Napoli seria candidata allo scudetto. Ibra? Mai visto un 39enne così decisivo"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a TMW Alberto Zaccheroni si è anche soffermato sulla lotta scudetto e sul momento delle big. "I rossoneri sono partiti meglio di tutti anche perchè non si sono mai fermati e hanno dato continuità al loro lavoro. Aspettiamo il giro di boa perchè un campionato fortemente condizionato da tanti fattori, vedi i giocatori che oggi li hai e domani no per via del Covid. Ci sono squadre che devono ancora trovare la quadratura e ora è complicato stabilire chi possa davvero essere favorito. Io comunque dico che Gattuso ha un organico importante, con tanta qualità. Se trova un cecchino da venti gol è una seria candidata anche perchè ha tante soluzioni a disposizione. Per la vera Juve bisogna aspettare il girone di ritorno: Pirlo avrà avuto il tempo per farsi capire e capire cosa avere dai suoi giocatori. Tornando al Milan, ha... quell'uomo là davanti che sposta gli equilibri. Non mi ricordo giocatori di quell'età che fossero così decisivi a 39 anni. E' in serie positiva in campionato, ha lucidità, convinzione e determinazione. Bisogna vedere come reagiranno se arriveranno 2-3 gare storte. Ibra per ora fa il pieno di energia anche per gli altri. adesso la squadra deve trovare il modo per tenere questo andamento positivo e coprire il settore difensivo sinistro considerato che i gol presi arrivano da lì. Sul Verona però vorrei dire una cosa".

Prego.

"Juric mi piace e lo seguo con attenzione però non mi aspettavo che domenica sera sul 2-0 col Milan che si ritirasse solo in fase difensiva. A volte meglio allora perdere una partita ma mantenere l'identità".

Tra gli altri tecnici chi ha seguito poi?

"Come ho già detto mi piace l'interpretazione delle partite dell'Atalanta ma va fatto un plauso anche all'adattabilità di Ranieri che si mantiene sempre moderno".

Prandelli alla Fiorentina: che ne pensa?

"Quella viola è una squadra interessante con un bel mix tra giovani ed esperti. E c'è qualche bel talento come Castrovilli. Sono contento per Cesare, stava soffrendo a star fuori. E' un maestro di calcio e ora è tornato a casa sua. Spero non sia condizionato dal contratto in scadenza a giugno. Gli allenatori vanno protetti e mi auguro che la Fiorentina sia brava a sostenerlo anche perché i giocatori guardano anche a queste situazioni. Credo che comunque Prandelli possa far migliorare la classifica e valorizzare il parco giocatori".