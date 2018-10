TMW - Zago: "La Roma è tornata, per il secondo posto è in piena corsa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex difensore della Roma, ora allenatore della Juventude, Antonio Carlos Zago, parla così ai microfoni di TMW del percorso di quest'anno della formazione giallorossa: "Ha faticato all'inizio, ma ora è tornata quella dell'anno scorso, della semifinale di Champions: la strada è quella giusta, peccato per i punti persi in casa ma la corsa al primo posto la vedo comunque impossibile con questa Juve. Può sicuramente arrivare al secondo posto e passare il turno in Champions però. Un giovane da consigliare a Monchi? Ogni giorno qui in Brasile nascono nuovi talenti e si mettono alla prova nel nostro campionato. A me piace tanto Everton, attaccante esterno del Gremio, ma anche Luan, giocatore già noto a livello internazionale avendo fatto le Olimpiadi col Brasile. Bravo anche Pedro, un attaccante di un metro e novanta che a 19 anni era il capocannoniere del campionato brasiliano, poi si è fatto male ma è tornato più forte di prima".