tmw Zanetti: "Castrovilli mi piace, umile e forte. Tonali pronto al decollo"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Juve, Fiorentina e Inter, ha parlato tra gli altri di Castrovilli, talento viola. E ha detto: "Mi piace, nelle interviste è molto umile, mi pare anche attaccato alla maglia. E' uno che merita, chiaramente deve fare esperienza internazionale ma tatticamente è bravo, ottima mezzala, e sa posizionarsi bene anche nel ricevere palla".

Restando sui centrocampisti, Tonali pronto al grande salto?

"Sì, assolutamente. Però va inserito nel modo giusto in una squadra importante, senza dargli troppe responsabilità. Crescerà ancora e in un club di livello potrà affermarsi. E' necessario dargli tempo anche perchè gioca in un ruolo particolare".

Per lui, per il suo futuro, meglio l'Inter o la Juve?

"Sono due grandi club e può andare dove vuole. Non sbaglia"