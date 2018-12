TMW - Zanetti: "L'Inter tiene all'EL. Spalletti? Felici del suo lavoro"

Fonte: dagli inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a TMW a margine del sorteggio di Nyon che ha accoppiato i nerazzurri con il Rapid Vienna: "Sorteggio benevolo? Sì, anche se credo che dovremo vedere in che condizioni saremo a febbraio. Nessuna partita è semplice, sono tutte complicate. La cosa più importante è che dopo il PSV la squadra ha reagito, ora bisogna finire bene l'anno e poi affronteremo questa competizione che per noi vuol dire tanto. Le parole di Spalletti? Noi non valutiamo il suo lavoro per una sconfitta o una vittoria. E' un allenatore che lavora molto bene, un grande professionista che mette in campo tutta la sua passione. Serve analizzare tutto il percorso, noi siamo contenti di lui anche se le somme le tireremo alla fine della stagione. Lui deve lavorare tranquillamente, vogliamo affrontare le competizioni da protagonisti. Nedved su Marotta? Sinceramente non l'ho capito, ma non sono io a dover rispondere. Rinnovo Icardi? Mauro è molto contento all'Inter e noi siamo contenti di lui. Arriverà il momento più opportuno, tutti stiamo aspettando. Lui per noi è importante in campo e fuori, è il nostro capitano ed il nostro referente. Europa League obiettivo? Puntiamo a fare un'Europa League da protagonisti, vogliamo arrivare in fondo e l'Inter ha le possibilità per farlo. Marotta? E' arrivata una persona competente, un grande professionista che spero ci aiuti a portare grandi risultati. Serve una grande squadra dentro il campo, ma anche fuori".