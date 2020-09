tmw Zanetti: "Roma, solo Totti può dare una sistemata. Ora rischia di non entrare in Europa"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a TMW Cristiano Zanetti ha parlato anche della Fiorentina e in particolare della questione Franchi e della complicata situazione della Roma: "Dzeko è rimasto dopo che pareva esser già ceduto. E' il più forte che hanno, non hanno altri giocatori che segnano tanto. Fonseca è bravissimo a livello mediatico e nel preparare le partite. Per la tranquillità della piazza deve rientrare Totti e occorre affidarsi alla sua esperienza. Ne sa più lui di tanti ds e dirigenti che sono lì magari per prendere qualche stipendio. Tante squadre del resto stanno capendo che un uomo di spogliatoio fa meglio di vari manager con ingaggi elevati. Spero che Totti rientri per il bene della Roma e che dia una sistemata alla situazione. Il Milan ad esempio si è risistemato grazie a Maldini. Vedendola da fuori, questa Roma stante la situazione, rischia di non arrivare in Europa".

Nel frattempo si parla dell'ipotesi Allegri per la panchina...

"Allegri è uno dei migliori allenatori in assoluto ma Fonseca è molto bravo. In questa situazione non può pagare l'allenatore. E' la società che ha creato tutto questo. Mi ha stupito la Juve che ha rinunciato ad Allegri, è come pensare alla Mercedes senza Hamilton. Ma evidentemente c'erano dinamiche particolari".

Parliamo della Fiorentina e in particolare dell'idea di Commisso di buttar giù il Franchi...

"Mi dispiace, se ne parla anche a proposito di San Siro e mi viene un po' di nostalgia. Credo che il Franchi si possa modernizzare senza buttarlo giù. Così facendo non vorrei che si perdesse una parte del fascino del nostro calcio che nonostante tutto viene visto ovunque. Capisco i presidenti che vogliono far business e non vogliono rimetterci però mi dispiace così come mi dispiace che ci siano sempre meno presidenti italiani. Parlando in generale prima il presidente ti parlava e ti dava la carica come se fosse uno della Curva e se perdevi poi quasi ti vergognavi a salutarlo. Ora magari è diverso, ci sono stati tanti cambiamenti e forse certe partite sono anche meno sentite. Tornando a Commisso è un gran presidente però fa anche i suoi conti. Spero che il Franchi possa essere modernizzato e non buttato giù anche perchè poi ci sono tanti ricordi, le partite più belle, i ko più dolorosi. Ci sono state tante battaglie ma credo che anche per i tifosi resti una gran bella esperienza poter andare nella stessa Curva dove prima sono passati tifando, gioendo, piangendo, i loro nonni e i loro padri".