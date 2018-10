TMW - Zaniolo: "Che gioia con l'U21. Lavoro per farmi trovare pronto"

Fonte: dal nostro inviato a Vicenza, Simone Lorini

Stagione da incorniciare, fin qui, per Niccolò Zaniolo. Che la vive quasi al contrario: dopo l'esordio in Champions League con la maglia della Roma e la convocazione in Nazionale maggiore, il giovane giallorosso ha esordito da titolare con l'Under 21 nell'amichevole vinta oggi contro la Tunisia: "È un grandissimo onore aver ricevuto la chiamata in Under 21, nella prima partita con il Belgio ho giocato mezz'ora e abbiamo perso. Oggi penso che abbiamo meritato la vittoria".

Hai debuttato da titolare.

"Non faccio io le scelte, mi faccio sempre trovare pronto quando mi chiamano in considerazione. Dimostrerò che hanno fatto bene a mettermi in campo".

Cosa hai pensato quando Di Francesco ti ha detto che avresti giocato in Champions?

"Non l'avrei mai immaginato, poi quando vai in campo ti concentri soltanto sulla partita".

Com'è andata?

"Giocare contro questi campioni è solo un onore, si impara tanto facendolo".

Ti aspetti un'altra chiamata dalla Nazionale?

"Non lo so, io penso soltanto ad allenarmi e fare bene giorno dopo giorno. Poi se ci sarà l'occasione ben venga".

Cosa ti consiglia papà Igor?

"Di tenere i piedi per terra, alla fine ora viene il bello, bisogna dimostrare, lavorare e non fermarsi mai".

Ti senti pronto per queste responsabilità?

"Quando mi chiamano in causa cerco sempre di dare il massimo, poi pronto o non pronto vedremo".

Un bilancio dei primi tre mesi nella Roma?

"È un onore giocare in una squadra così importante, in una città così importante. Io giorno dopo giorno mi alleno, cerco sempre di dare il massimo, speriamo di avere dello spazio".

Obiettivo Europeo di categoria.

"Io penso ad allenarmi, poi vediamo: i mister fanno le loro scelte e io le rispetterò sempre".