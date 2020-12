tmw Zaniolo dopo il controllo in Austria: "Tutto bene". C'è il via libera per tornare a correre

"Tutto bene". Sono poche, ma rassicuranti, le parole di Nicolò Zaniolo al suo rientro in Italia. Partito nelle ultime ore per Innsbruck - in Austria - per effettuare un controllo di routine al ginocchio col professor Fink (il chirurgo che lo ha operato a settembre), il giocatore è infatti rientrato da pochi minuti a Roma col via libera per iniziare a correre a Trigoria. Una visita rassicurante, dunque, che permette a Zaniolo di proseguire l'iter di recupero in modo regolare.

Di seguito il video con le parole di Zaniolo: