© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ko di Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare i piani della Roma. Che adesso potrebbe accelerare nella sua caccia all'esterno d'attacco per il 4-2-3-1 di Paulo Fonseca. Giornata di riflessione, una strada può portare a Matteo Politano dell'Inter ma la richiesta cash frena adesso l'ipotesi. Piace anche perché è cresciuto nel vivaio ma la società valuta con forza anche Suso. Lo spagnolo è in uscita dal Milan con la dirigenza che ha spiegato al ragazzo di essere pronta a cederlo. Dall'altra parte resta da capire il futuro di Cengiz Under che da possibile partente a contropartita, magari per Suso, potrebbe ora restare.