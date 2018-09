TMW - Zaniolo: "Sorpreso ed entusiasta. Mi sono quasi messo a piangere"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Un giovanissimo per l'Italia di Roberto Mancini. È Nicolò Zaniolo, la convocazione più sorprendente per queste prime due gare di Nations League: "Sono sorpreso ma anche entusiasta. Spero di ripagare la fiducia del mister".

Chi devi ringraziare per questa convocazione?

"Al mister, allo staff e alla Roma che ha creduto in me. Basta".

Cosa ti aspetti?

"È bellissimo essere qui, l'Under 19 mi ha aiutato molto. Ora vediamo cosa succede".

Il tuo ruolo?

"Sono più un interno, però posso fare anche il trequartista".

Tuo padre ha confessato di essersi messo a piangere.

"Sì, è vero. Anche a me mancava poco. Ero felicissimo e incredulo".

Ti aspettavi questa convocazione?

"Sinceramente no. Però giorno dopo giorno mi sono allenato, ho creduto sempre nei miei sogni e si sono avverati".

Mancini ha detto che bisogna dare fiducia ai ragazzi. Parole che ti hanno stimolato?

"Certo, ma la cosa principale è essere qui. Ora devo dimostrare di meritare quello che il mister ha visto in me".

Che gruppo hai trovato?

"Bellissimo. Fino a quattro anni fa li guardavo in tv e ora mi ci alleno insieme".

Cosa cambia nel passaggio dalle giovanili al calcio dei grandi?

"Il ritmo. Cambia il ritmo: ti devi allenare sempre di più".

Cosa ti ha consigliato Pellegrini?

"Lavorare sempre, mettendomi a dimostrazione del mister e della squadra".

Torni a Firenze, dove sei stato 'scartato' dalla Fiorentina.

"Ho fatto sette anni alla Fiorentina, l'ultimo giorno mi hanno detto che dovevo andare via. Ci sono stato male, ma è il passato. Tornare è sempre bello perché qui ho lasciato degli amici".