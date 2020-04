tmw Zè Elias: "Bologna, bei ricordi. Ma Guidolin si comportò male con me"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Zè Elias ha parlato anche del Bologna con cui giocò nella stagione '99-2000. "Ed è stata un' esperienza bellissima considerato che ho anche avuto la possibilità di giocare con calciatori del calibro di Beppe Signori e di Ingesson che poi purtroppo la vita ci ha portato via. Anche Kenneth Andersson è stato grande. Mi è dispiaciuto purtroppo aver trovato Guidolin come allenatore. Non si è comportato bene con me. Ricordo che prima di giocare una partita con la Juve ebbi una colica renale e fui trattenuto in ospedale. Uscii il sabato e la domenica c'era la partita ma ancora non stavo bene. Venni mandato in campo ma alla fine del primo tempo fui giustamente sostituito. Poi alla ripresa degli allenamenti Guidolin mi disse davanti a tutti che io comunque avrei giocato sempre perchè sapeva che avrei sempre dato più del cento per cento. Dopo quel discorso però non ho più giocato. E Guidolin ha creato le condizioni per cui io andassi via. Con la città e i tifosi mi sono trovato bene. Sono sempre in amicizia con Pagliuca e l'anno passato per il compleanno di mio figlio sono tornato a Bologna".

Quest'anno ha seguito un po' la squadra?

"Sì, naturalmente è cambiato tutto a partire dalla società. Ora bisogna vedere dove si vuol arrivare. Avevo sentito dire che l'obiettivo era di stare tra il decimo e il sesto posto. Credo che il Bologna debba puntare su giovani forti per farli crecsere ancora insieme ad un gruppetto di più anziani".