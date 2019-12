TMW - Zeman: "Roma e Lazio da Champions, Scudetto sarà della Juve"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

© foto di Federico Gaetano

L'ex allenatore giallorosso Zdenek Zeman, intervistato da TMW e dagli altri media presenti a "Palazzo dei Principi" per la cena di Natale della Roma, ha parlato così della corsa Scudetto: "Roma e Lazio mirano a entrare in Champions, per lo Scudetto ci sono Inter e Juventus. Alla fine comunque vincerà sempre la squadra bianconera vista la rosa che ha". Guarda il video realizzato dall'inviato di TMW: