TMW - Zeman sul duello Scudetto: "Deve vincere chi gioca meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'allenatore Zdenek Zeman s'è così soffermato sulla corsa Scudetto: "Io sono sempre convinto che il bel gioco paghi, chi gioca meglio dovrebbe vincere".

Juventus favorita per lo Scudetto?

"Per me non c'è una favorita, molto dipenderà dallo scontro diretto. Nell'ultimo turno la Juve ha pareggiato con la SPAL ed è quello un risultato che nessuno si aspettava. Anche il Napoli, però, ha sbagliato qualche partita. Io sono convinto che debba vincere chi gioca meglio".