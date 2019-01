Fonte: Marco Conterio

Il Paris Saint Germain irrompe per Paredes. Negli scorsi giorni è stata recapitata l'offerta allo Zenit, mentre non c'è ancora nessuna proposta ufficiale ancora da parte del Chelsea che in rosa ha sì perso Fabregas, ma ha ancora Danny Drinkwater (in uscita, piace al Fulham). Così il PSG vuole approfittarne: offerti 35, a 40 può chiudere.