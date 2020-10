tmw Zola: "Cagliari, dai tempo a Di Francesco. Il nuovo me? Zaniolo mi piace molto"

“Gianni Mura era una delle persone a cui sono stato grato, ha sempre perorato la mia causa. Mi ha sempre aiutato e dato coraggio con le sue parole, poi siamo diventati amici col tempo”. Gianfranco Zola, raggiunto da TMW al premio Astori, ricorda anzitutto il grande giornalista scomparso nel mese di marzo per poi raccontare il rapporto col Cagliari: “I colori rossoblù mi hanno sempre accompagnato, sono stati molto importanti per me. La chiusura è stata fantastica, quello che avrei sempre voluto fare da giovane”.

Come vede quello di oggi, In mano a Di Francesco?

“Siamo agli inizi. Eusebio è un allenatore che lavora molto sulla squadra, a cui dà un’impronta ben precisa. Ha bisogno di tempo per poterla plasmare e rendere sua. I primi risultati non sono stati quelli attesi, ma bisogna aspettare, Eusebio è un allenatore importante”.

Joao Pedro porta il “suo” 10. C’è uno Zola in questa Serie A?

“Ci sono tanti calciatori con qualità simili alle mie, in un calcio che è cambiato molto. Il fantasista adesso deve fare magari l’interno di centrocampo o l’attaccante esterno o magari il finto nove: ha un compito diverso rispetto a quello che avevo io, però ci sono giocatori di alto livello. Per esempio, Zaniolo è un giocatore che mi piace molto”.