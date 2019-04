Marc André Zoro, ex difensore di Messina e Benfica, ha parlato del caso Kean, dopo essere stato - quattordici anni fa - vittima di un qualcosa di simile."È una questione di educazione, quando gioca in Nazionale non è più nero, quando è alla Juventus lo insultano. Neri siamo neri, è il colore della pelle, ma manchi di rispetto proprio a questo, come fossimo una razza inferiore, perché? Kean oggi gioca nella Juventus, domani va all'Inter e sono i tifosi juventini a dire nero di merda, che è una scimmia. Dobbiamo avere un senso sociale, educando i ragazzini".