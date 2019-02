Fonte: Dal nostro inviato a Zurigo, Marco Frattino

© foto di Giacomo Morini

Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo la conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Napoli: "Dobbiamo superare i limiti, giocheremo contro la squadra più forte, la favorita. Dobbiamo essere più bravi rispetto al campionato, cercheremo di partire bene per portare dalla nostra parte lo stadio. Nel calcio può succedere di tutto, ma sappiamo che il Napoli è mille volte più forte. Chi toglierei ad Ancelotti? Tutti sono forti, Koulibaly è il più importante. Khedira? Ci siamo scritti ma non mi ha detto come fare per battere il Napoli. Siamo in contatto dai tempi di Stoccarda, abbiamo parlato di calcio in generale".