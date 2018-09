Tocca a Traorè: l'Empoli scommette sul millennial contro il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

28 minuti in tre partite sono un conto, una sfida da titolare, in casa contro il Milan per di più, è un altro. Andreazzoli scommette su Hamed Junior Traorè, gioiellino classe 2000 che spera di diventare il terzo millennial a segnare un gol in Serie A dopo Pellegri e Kean. Un'investitura importante per un Empoli che ha bisogno di tornare a fare punti e macinare gioco, anche in assenza della rivelazione 2017, lo squalificato Zajc. All'ivoriano, già premiato alla Viareggio Cup 2017, il compito di stupire e magari portarsi a casa un ricordo indelebile. Ricordiamo gli undici ufficiali che sono scesi in campo pochi secondi fa al Castellani:

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Krunic, Capezzi, Bennacer; Traore; La Gumina, Caputo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.