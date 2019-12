© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono Merih Demiral e Jean-Clair Todibo i primi due obiettivi del Milan per rinforzare la difesa nella prossima finestra di calciomercato. Due giocatori - riporta 'Sky' - pche hanno valutazioni piuttosto importanti. Per il difensore francese classe '99 il Barcellona chiede 25 milioni di euro. Ne servono invece 35-40 per strappare alla Juventus il centrale turco ex Sassuolo.