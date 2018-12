© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro del diciottenne difensore del Tolosa, Jean-Clair Todibo. Ancora senza contratto da professionista, a fine stagione si svincolerà: la Juventus è sul giocatore da tempo e avrebbe proposto 3-4 milioni di euro per portarlo a casa a gennaio. Un modo per anticipare la concorrenza dalla Premier League e del Napoli ma il tempo inizia a stringere. Per tutti.