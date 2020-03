"Together as a team", campagna di crowfunding dell'Inter. Già donati 500mila euro

L'Inter ha lanciato una campagna di crowfunding per la ricerca sul Covid-19 dell'Ospedale Sacco di Milano. L'iniziativa si chiama "Together as a team" e ha già coinvolto squadra e staff: Il crowdfunding è organizzato in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus in coordinamento con la Regione Lombardia (www.fondazionefrancescarava.org). Nella nota ufficiale si legge che "alla campagna di raccolta fondi ha contribuito l’Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500.000 euro. Inter apre ora ai suoi tifosi, ovunque nel mondo, l’opportunità di aderire alla campagna con una donazione".