Toljan lasca il segno, Romagna in difficoltà: i voti di TMW del Sassuolo

Lecce-Sassuolo 2-2 (18’ Lapadula, 35’ Toljan, 42’ Falco, 85' Berardi)

Consigli 6 - Non può niente sul gol di Lapadula, così come sulla punizione magistrale di Falco. Spettatore non pagante, perché non viene mai impegnato nel resto della partita.

Toljan 6,5 - Firma il suo primo centro nel massimo campionato italiano al termine di un’ottima azione corale del Sassuolo. Positivo anche quando c’è da difendere.

Marlon 6,5 - Una prova ordinata in fase difensiva, con un paio di chiusure importanti e gli anticipi giusti. Fino al salvataggio provvidenziale su Lapadula col Lecce alla ricerca del 3-2.

Romagna 5 - Si fa prendere il tempo da Lapadula in occasione dell’1-0 salentino, macchiando indelebilmente la sua prestazione e anche il risultato del match.

Kyriakopoulos 6 - Esordisce in Serie A disputando una prova tutto sommato positiva nelle due fasi (Dall’80’ Duncan s.v.).

Traorè 5,5 - Fallisce subito una grande occasione davanti a Gabriel e finisce per non incidere nonostante una buona partenza (Dal 66’ Djuricic 5,5 - Il suo ingresso dovrebbe portare più pericolosità al Sassuolo, ma alla fine del serbo non c’è alcuna traccia).

Obiang 5,5 - Poco ispirato in mediana, anche se nella sua gara c’è tanta quantità. Non basta però.

Locatelli 6 - Perfetta l’imbeccata in profondità per Toljan che fa 1-1, De Zerbi oggi gli affida le chiavi del centrocampo e lui risponde con una prestazione sicuramente incoraggiante (Dall’86’ Peluso s.v.).

Berardi 7 - In crescita nel primo tempo, decisivo nel secondo. È proprio Berardi a sfruttare infatti uno dei pochi regali della difesa del Lecce per ripristinare l’equilibrio all’85’ col gol del pari.

Defrel 5,5 - Si vede raramente, l’assenza di Caputo là davanti pesa parecchio, anche se l’ex Roma ha il merito di partecipare all’azione del definitivo 2-2.

Boga 6,5 - Qualità, tecnica e velocità. Con queste caratteristiche l’ex Chelsea riesce a seminare sistematicamente il panico nella difesa avversaria (chiedere a Meccariello per saperne di più). Oggi gli è mancata solamente la giocata da “fantacalcio”.