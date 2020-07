Toloi e Muriel suonano la nona di Gasperini: l'Atalanta vince 2-0 con la Samp, Lazio a -2

Nona vittoria consecutiva per l'Atalanta, con i gol di Toloi e Muriel. Nerazzurri a solo due punti dal secondo posto

LE FORMAZIONI - L'Atalanta torna con i titolarissimi, con Ilicic come novità nell'undici di partenza, la prima volta dopo l'avvento del Coronavirus. Fuori invece de Roon, con Pasalic che prende il suo posto. La Sampdoria invece si copre molto, utilizzando un 4-5-1 e lasciando Gabbiadini come unico riferimento in avanti. Jankto è preferito a Gaston Ramirez.

EVITARE LA COSTRUZIONE - La Sampdoria parte forte, pressando ogni avversario e giocando sull'1 contro 1, rimanendo comunque molto coperta dietro con i due esterni che spesso si abbassano per dare ulteriore copertura. Così la prima azione pericolosa è della Samp, con una combinazione Gabbiadini-Murru e l'ex cagliaritano che tira verso la porta. L'Atalanta ha maggiore possesso nella metà campo avversaria, ma trova poco spazio, tanto che il primo tiro in porta è di un Toloi sganciatosi in avanti, mentre Ilicic, Zapata e Gomez si accendono a intermittenza. Nel capovolgimento di fronte Linetty ha un uno contro uno con Caldara, ma la sua conclusione viene deviata.

GOMEZ IN CATTEDRA - La Sampdoria è brava a difendere, riuscendo a tenere botta nonostante la bilancia penda dalla parte atalantina. Il Papu folleggia e inventa le giocate, prima con un'apertura di 60 metri che spedisce Zapata in porta, poi con un assist per Ilicic che, davanti a Audero, si ricorda di essere mancino e col destro spedisce in curva. Poi il portiere blucerchiato mette i guantoni sulla conclusione secca di Hateboer, mandando in angolo.

CAMBIO MODULO - Se l'Atalanta non sfonda, Gasperini prova a cambiare qualcosa. Così dopo cinque minuti della ripresa inserisce De Roon al posto di Djimsiti, sfruttando una linea difensiva a quattro e un centrocampista in più, avanzando ulteriormente Pasalic. Questo non prima che Toloi, su azione d'angolo, si trovi sulla testa il possibile vantaggio, facendo fare buona figura ancora una volta a Audero. La luce della riserva sembra costantemente accesa per l'Atalanta, incapace di pressare come al solito, ma aggrappata alle invenzioni di Gomez.

SOLO UN EPISODIO - L'Atalanta sembra non riuscire a sbloccare la partita se non con un calcio da fermo. Nello scontro fra Colley e Muriel a toccare per ultimo è il colombiano, ma l'arbitro concede comunque il corner. Sugli sviluppi Toloi salta in mezzo a due difensori della Sampdoria, battendo Audero per l'1-0. La Sampdoria non riesce più a ripartire, perché le energie sono quelle che sono. Così sugli sviluppi di un altro angolo Muriel, appostato al limite dell'area, affossa Audero con un piattone che centra l'angolino. È la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri, undicesima considerando la Champions League.

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

Marcatori: Toloi 75', Muriel 85'.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (dal 52' De Roon); Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 69' Malinovskyi), Gosens (dall'86' Castagne); Gomez; Ilicic (dal 69' Muriel), Zapata (dall'86' Sutalo).

Sampdoria (4-5-1)

Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal (dall'82' La Gumina), Thorsby, Linetty, Jankto (dall'82 Augello); Gabbiadini (dall'82' Ramirez).