© foto di Federico Gaetano

Come riporta Tuttosport, il Tolosa intende sfruttare il caso del 18enne Todibo, rivelazione della Ligue 1, per educare gli altri giovani del vivaio: o rinnoverà il contratto in scadenza, oppure resterà ai margini della squadra fino all'estate. Il ragazzo è già finito fuori rosa e non sarà reintegrato; ciononostante, ha giocato con l'Under-20 transalpina. Todibo non sembra intenzionato a fare un passo indietro (o in avanti, in direzione della società): su di lui, in estate, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, con Juve, Bayern, Barcellona, Liverpool, Napoli, Borussia Dortmund e Lione pronte a darsi battaglia. Ma la concorrenza si può bruciare con un'offerta al Tolosa: un paio di milioni di indennizzo più una percentuale sulla futura rivendita.