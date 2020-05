Tommasi (AIC): "Serve più recupero per la Coppa Italia, pochi giorni fra una gara e l'altra"

Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio1 per parlare della ripartenza della Coppa Italia: "La perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale, anche nella tutela di chi va in campo. Due partite di coppa obbligano le squadre a scendere in campo con le migliori formazioni possibili e spero si trovi una soluzione per dare più tempo di recupero".