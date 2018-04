Tommasi: "Basta commissariamento, dobbiamo trovare una soluzione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai per fare il punto sul commissariamento della FIGC: "Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, l'obiettivo di tutti è avere dei vertici eletti che possano portare avanti quel cambiamento che noi chiedevamo a fine gennaio".

S'è fatto anche il nome di Antonio Matarrese.

"No, non si sono fatti dei nomi. L'obiettivo è trovare intenti comuni per arrivare a una figura che metta d'accordo tutti. L'obiettivo del commissariamento è questo, finirà con un'elezione e i numeri dovranno essere quanto più possibile verso un'unica persona".

Queste riunioni sono quindi di preparazione all'elezione?

"Sicuramente la riunione dell'11 aprile ha vissuto momenti tutt'altro che costruttivi, altri invece si. Mancava la Lega Serie A, a sua volta commissariata. Trovare una convergenza anche sui temi sicuramente aiuterà il lavoro del commissario".

Cosa ne pensi della posizione degli arbitri?

"Non so, io non sono al tavolo delle trattative. Il tema del 2% degli arbitri sta a cuore a tutto il sistema, ma non credo sia il tema cruciale".

Si ripresenterà candidato?

"La premessa per sedersi a parlare è quella di trovare un nome al di fuori di quelli che c'erano. Non credo dopo quattro mesi si possano trovare i voti che non si sono trovati a gennaio".