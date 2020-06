Tommasi dopo l'addio all'AIC: "Mie parole spesso causa di contrapposizioni. Serve unità"

Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Damiano Tommasi dalla presidenza dell'AssoCalciatori. Oggi, dalle colonne del Corriere della Sera, l'ex numero uno dell'organo di categoria dei giocatori ha spiegato i motivi della sua decisione: "La nostra associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così visto che alcune mie dichiarazioni sono state spesso motivo di discussione e contrapposizione interne. L’Aic non se lo può permettere, perciò è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti".