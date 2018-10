Tommasi: "Il calcio italiano deve riformarsi. Serve un restyling"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Associazione italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'elezione del presidente federale: "Abbiamo fatto riunione con i delegati e l'elezione è un messaggio che vogliamo far parte di questo nuovo corso. Il progetto sportivo ha bisogno di un restyling. Come si è arrivati alla candidatura unica non è una cosa di cui discutere, dobbiamo lavorare e andare avanti. Spero che Zambrotta nel consiglio dia nuova l'linfa al tutto. Gravina ha sottolineato che serve un ricambio culturale. Oggi siamo alla quinta elezione del presidente federale in cinque anni, c'è bisogno di riformarsi e per prima cosa dobbiamo capire che c'è qualcosa che non va".