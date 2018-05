Tommasi: "Mancini ottimo allenatore ma il ct era il problema minore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista della sfida di questa sera a Lione tra Atletico Madrid e Marsiglia che assegnerà l'Europa League: "In finale non ci sono favoriti, sono due squadre che hanno carattere e allenate da due allenatori in gamba. sarà una partita da tripla anche se il Marsiglia potrà contare sui suoi tifosi, visto che siamo in Francia. Mancini? I risultati parlano per lui ma credo che il commissario tecnico fosse il problema minore, visti i tanti problemi in federazione. Ci stiamo confrontando dopo il commissariamento e dobbiamo trovare una soluzione in tempi brevi. Il consiglio federale sta discutendo e cerchiamo di trovare una soluzione che possa accontentare tutto, in attesa di riforme strutturali. Mancano ancora alcune parti nel nuovo progetto ma stiamo lavorando e facendo valutazioni importanti, anche sulle seconde squadre: tutte le società di A devono avere la possibilità di partecipare a questa novità. Balotelli in Nazionale? Non dobbiamo già parlare delle convocazioni, Mancini sa quello che deve fare e alla fine saranno le prestazioni e i risultati a determinare le chiamate nella nuova Italia. Tutti devono farsi trovare pronti".