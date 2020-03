Tommasi: "Sbagliato giocare il 7-8/3, ora il Governo non farà scegliere chi non sa scegliere"

vedi letture

Il Presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, è tornato anche a parlare della decisione di giocare le sfide di Serie A del 7/8 marzo nell'intervista concessa oggi a Il Messaggero: "Un errore. Io ho cercato di farlo capire subito, quando ho chiesto lo stop alla FIGC e mi è stato detto di no. Il giorno dopo ci abbiamo provato dalla mattina. La prossima volta il Governo non farà scegliere chi non sa scegliere, quindi se si torna in campo si farà in massima sicurezza".

Cioè?

"Se si potrà viaggiare da una regione all'altra, se non ci saranno rischi".