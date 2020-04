Tommasi sulla ripresa: "Alcuni club non vogliono la responsabilità degli allenamenti"

A proposito della ripresa degli allenamenti e dunque del protocollo per tornare a disputare le partite, è intervenuto Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, nel corso di "Tutti Convocati" in onda su Radio24: Ci sono responsabilità anche da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Ci sono giocatori che vorrebbero tornare subito in campo e chi invece vuole maggiori certezze. Tutti però sono d'accordo nella progressione degli allenamenti. Affrontiamo un protocollo per gli sport individuali e poi quelli per gli allenamenti di gruppo. La cosa assurda è che non abbiamo il protocollo validato per il 18 maggio. Ci sono anche società e presidenti che non hanno intenzione di prendersi la responsabilità della ripresa degli allenamenti. E' un discorso molto ampio".