Tommasi: "Vogliamo riprendere la stagione ma è come scalare lo Zoncolan"

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato alla Gazzetta dello Sport: "Non troviamo un senso alla decisione del governo riguardo agli allenamenti. Non sto parlando della ripresa ma del poter permettere agli atleti di allenarsi in strutture dove possono essere seguiti in sicurezza". Sull'eventuale tour de force per completare la stagione: "Sono tante le criticità da affrontare. Io dico: facciamo un passo alla volta visto che parliamo di metà giugno. Per i giocatori allenarsi è importante e a livello individuale il rischio di contagio non c'è". Sul ripartire il discorso dell'ex centrocampista è chiarissimo: "Abbiamo di fronte lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro ma viste le salite ripidissime da affrontare, il rischio di mettere il piede a terra c'è". Infine sul dare o meno un senso alla ripresa: "Il campionato ripartirà mettendo tutti sullo stesso piano ma è soprattutto da un punto di vista sociale che ci sarebbe bisogno di riprendere. Vorrebbe dire ricominciare a vivere, anche se con gare a porte chiuse".