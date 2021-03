Tomori, Kjaer e Meité in coro dopo Manchester United-Milan: "Meritavamo di vincere"

vedi letture

Simon Kjaer, difensore del Milan ed eroe della serata di Old Trafford con la sua rete del pareggio al 92', ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita: "Per la squadra questo risultato è importante, abbiamo fatto un'ottima gara stasera, giocando con personalità, dominando secondo me. Ho parlato con Franck (Kessie, ndr), il gol che gli hanno annullato è stato un errore ed è un peccato perché avrebbe cambiato la partita. Sappiamo che loro hanno qualità ma noi con pazienza abbiamo trovato gli spazi e fatto il nostro gioco. Abbiamo mostrato personalità, petto in fuori e giocato da Milan. Ora ci aspetta una partita difficile ma stasera siamo stati forti". Rivedi le interviste di Kjaer, Tomori e Meité post partita.