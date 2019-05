© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di campionato contro l'Inter, il difensore del Chievo Nenad Tomovic analizza la sconfitta per 2-0 subita dai suoi. "Possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto oggi, in alcuni momenti abbiamo messo in difficoltà l'Inter, ma alla fine hanno vinto loro".

Perché non siete riusciti a salvarvi?

"Il discorso della penalità iniziale ci ha sfavoriti, poi noi siamo entrati tardi in condizione. Ora dobbiamo unirci, per tornare in fretta in A".

Il suo futuro?

"Io voglio rimanere, ho altri due anni di contratto al Chievo".