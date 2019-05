Tomovski su Elmas: "Marotta ha chiamato Pandev per saperne di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli, ma non solo, sta monitorando con attenzione il profilo di Eljif Elmas, centrocampista classe '99 e Petar Tomovski ne parla ai microfoni di Radio Marte: "Non so se sia già pronto per il Napoli, ma sì, è un giocatore che può fare la Serie A sin da subito - dice il procuratore -. Mi hanno chiamato per lui Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. I tre club hanno seguito il giocatore e sono rimasti impressionati positivamente. So per certo che Marotta ha chiamato Pandev per chiedere informazioni su Elmas e che ci sono club interessati a lui in Inghilterra ed in Germania. Del Napoli invece non so nulla di preciso, ma nel calciomercato funziona un po’ così e l’interesse è tale e non necessariamente poi si concretizza".