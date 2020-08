Tonali al Milan. Che nel frattempo ritrova Ibrahimovic: oggi la firma, guadagnerà 7 milioni

E' il giorno della firma di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Quest'oggi l'attaccante svedese, sbarcato sabato sera in città, sarà in sede per firmare il contratto che lo legherà al Milan per una ulteriore stagione: il centravanti svedese guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione.

Contemporaneamente, Maldini sta portando avanti i contatti con Massimo Cellino per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Sandro Tonali. Accordo raggiunto nella giornata di ieri, con tanto di cifre ormai definite.